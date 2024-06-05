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ポケモンカード　空箱　空カートン箱
商品番号 F48245171231
商品名

ポケモンカード　空箱　空カートン箱
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯空カートン箱トリプレットビート　6個クレイバースト　3個黒煙の支配者　2個白銀のランス　1個◯空箱クレイバースト　13個レイジングサーフ　3個黒煙の支配者　5個空箱は全てペリペリついています。カートン箱は、配送伝票あとが付いているものもあります。予めご了承ください。バラ売りごめんなさい。よろしくお願いします。
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