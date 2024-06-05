ポケモンカード　空箱　空カートン箱

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商品詳細
◯空カートン箱トリプレットビート 6個クレイバースト 3個黒煙の支配者 2個白銀のランス 1個◯空箱クレイバースト 13個レイジングサーフ 3個黒煙の支配者 5個空箱は全てペリペリついています。カートン箱は、配送伝票あとが付いているものもあります。予めご了承ください。バラ売りごめんなさい。よろしくお願いします。
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