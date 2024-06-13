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- コスベイビー アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン ３体ボックスセット
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商品詳細
【コスベイビー】『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』シリーズ１.５［サイズＳ］ ３体ボックスセット2015年に開催されたイベントで、1000セット限定になります。【ラインナップ】ハルクバスターハルクアイアンマン・マーク43(バトルダメージ版)箱に多少痛みはあります。中身は出していないため、綺麗だと思います。フィギュア種類···コレクションフィギュア
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