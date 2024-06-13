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コスベイビー　アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン　３体ボックスセット
商品番号 H46881950641
商品名

コスベイビー　アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン　３体ボックスセット
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 11,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【コスベイビー】『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』シリーズ１.５［サイズＳ］　３体ボックスセット2015年に開催されたイベントで、1000セット限定になります。【ラインナップ】ハルクバスターハルクアイアンマン・マーク43(バトルダメージ版)箱に多少痛みはあります。中身は出していないため、綺麗だと思います。フィギュア種類···コレクションフィギュア
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