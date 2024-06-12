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商品詳細
サイズ額縁36×44中縁18×27170/250全体的に美品ですが額縁に一部キズあります。正確には把握できてないですが、10年以上前に購入したものです。額縁もつけて発送します。何か質問などあればコメントよろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/ambassador988506.html
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