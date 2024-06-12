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竹久夢二 日本の雨
商品番号 X55030986439
商品名

竹久夢二 日本の雨
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ額縁36×44中縁18×27170/250全体的に美品ですが額縁に一部キズあります。正確には把握できてないですが、10年以上前に購入したものです。額縁もつけて発送します。何か質問などあればコメントよろしくお願いします。
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