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- お値下げ◆ドイツ フェルステンベルグ製 ◆手描き10cm 小皿◆ 3枚組
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商品詳細
■新品未使用品ですがお箱も処分してありませんので未使用に近いとさせていただきました。■表裏ともに汚れ傷などはありません。もちろん縁の金彩の剥がれなどもありません。■3枚とも裏にナンろバーがうってあります。■■■警告、ご注意ください■■■※※※※メルカリに出品している私の商品のうち何点かが、写真、説明文などそっくりそのまま盗用して価格を少し下げて、売ろうとしているサイトが数件ありますが、無商品販売をしようとしていると思われますので、ご注意ください。
http://narcologia.ru/goods/stage924397.html
http://narcologia.ru/goods/diamond615958.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce750155.html
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