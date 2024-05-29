F331 虫明焼 黒井一楽 抹茶碗 共箱 共布 平茶碗 花押 書付 茶道具

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虫明焼、黒井一楽、花入



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F331虫明焼黒井一楽抹茶碗共箱共布平茶碗花押書付茶道具----------------------------------------------------------口径 12.5cm高さ 6cm目立った傷なく良い状態です。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・中古品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。