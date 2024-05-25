マーベルレジェンド ML トキシン

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フィギュア種類···アクションフィギュア●写真の本体、パーツが全てです。●目立った傷はありませんが、状態は写真でご確認ください。●目立った関節の緩みはありません。●外箱は付属しません。●破損がない様に梱包し、発送します。●神経質な方はご遠慮下さい。●他、気になることがあればコメントください。※即購入okです。※バラ売りはできません。※値下げは不可です。※専用対応、取り置き等は受け付けておりません。/23098h↓海外トイホビー出品ページ#flsiLists_ameToys#ハズブロ#マーベル#フィギュア#マーベルレジェンド#ML#アベンジャーズ#mcu#アメコミ#アメトイ#ディズニー#ディズニープラス#マーベルレジェンズ#映画#ムービー#MARVELLEGENDS#マーベルシネマティックユニバース#スパイダーマン#アイアンマン#キャプテンアメリカ#ブラックパンサー#エックスメン#デッドプール#MAFEX#フィギュアーツ#リボルテック#トイビズ#toybiz#カーネイジ