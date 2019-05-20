Boss WL-20 ギターワイヤレスシステム

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商品詳細
数年前に購入しましたが自宅内での数回のみの使用でその後全く使用していません。美品だと思います。バッテリーもへたっていません。写真撮りませんでしたが付属の充電用USBも付きます。
http://narcologia.ru/goods/Adder508975.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild718552.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome709243.html
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