【未開封】ポケモンカード　ルギアV　PROMO F 322/S-P　プロモ

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※ご覧いただきありがとうございます。※商品説明をお読みの上ご納得の上でご購入お願い致します。他サイトにも出品しておりますので在庫確認も含め、購入前に一言お願いします。商品名 : ポケモンカード ルギアV PROMOF322/S-P ポケカ状態：未開封発送の際はスリープに緩衝材（プチプチ）を巻いてネコポスの箱で発送予定です。トラブル防止の為、お写真にてご判断をお願い致します。ご要望がございましたらお写真を追加致しますのでお問い合わせください。すり替え防止の為、返品はご遠慮ください。写真のものが全てとなっております。中古品となりますので神経質な方はお控えください。※お値下げ交渉ご遠慮ください（コメントはいたしません）sbejj