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YAMAHA電子ドラム　DTX482K
商品番号 F26848067501
商品名

YAMAHA電子ドラム　DTX482K
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 22,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年程前購入し、ほとんど使用しておりませんが、そのまま家に置いてあった為、ホコリ等付着していす。梱包の際埃等の汚れをとっておりますが、写真のとおり取りきれておりませんでご了承ください。種類···電子ドラムアクセサリー・パーツ···椅子
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