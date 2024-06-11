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メデリ　電子ドラム　DD610J スティック　取扱説明書　ドラムキー
商品番号 Y35811046308
商品名

メデリ　電子ドラム　DD610J スティック　取扱説明書　ドラムキー
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 13,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メデリ　電子ドラム　DD610J付属品スティック　取扱説明書　ドラムキー　組立時に必要ですコンディション全てパッドペダルからの音出し確認済み。中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。#メデリ#電子ドラム#アレシス#ローランド
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