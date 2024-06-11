メデリ　電子ドラム　DD610J スティック　取扱説明書　ドラムキー

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商品詳細
メデリ 電子ドラム DD610J付属品スティック 取扱説明書 ドラムキー 組立時に必要ですコンディション全てパッドペダルからの音出し確認済み。中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。#メデリ#電子ドラム#アレシス#ローランド
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