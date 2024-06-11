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茶道具 大和保男 茶入 抹茶 萩焼 仕覆 共箱
商品番号 B66891685641
商品名

茶道具 大和保男 茶入 抹茶 萩焼 仕覆 共箱
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 4,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。陶芸家大和保男作　茶入　茶入れ　萩焼仕覆　共箱口内径　約2.8㎝胴径　　約6㎝高さ　　約8.7㎝昭和59年9万円で購入✡️大和保男陶芸歴思春期より蹴ロクロを修練、その後、パブロ・ピカソに傾倒。現代美術、伝統工芸に取り組む。スペイン・バルセロナ民族博物館に「花瓶」収蔵される。アメリカ・オハイオ州クリーブランド美術館に「炎箔陶筥」収蔵される。山口県立美術館エントランスホール陶壁レリーフ制作。第４９回中国文化賞受賞。イギリス大英博物館に「炎箔陶筥」収蔵される。山口県指定無形文化財萩焼保持者に認定される。商品の状態は良好ですが、僅かな擦れや汚れなどはあるかと思われます。ご理解いただけます方、よろしくお願い致します。✡️大和保男作の絵皿、抹茶茶碗、花瓶、ぐい呑みも出品しております。そちらもご覧いただけると有り難いです。#萩焼#萩焼き#茶道#茶道具#千家#利休#茶の湯#骨董品#アンティーク#レトロ坂高麗左衛門三輪寿雪三輪休和伊万里焼　九谷焼　備前焼　京焼　信楽焼　志野焼　砥部焼　有田焼　波佐見焼　美濃焼　京焼　清水焼　瀬戸焼　小鹿田焼　益子焼　萩焼　上野焼輪島塗　美術品　皿　花瓶　置物　茶器抹茶　京都　料亭　旅館　和菓子　菓子屋　お土産　お茶　焙茶　茶葉　和食　だんご　饅頭　抹茶　菓子器　菓子鉢　菓子皿　食籠種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/Lincoln23102.html
http://narcologia.ru/goods/slide209587.html
http://narcologia.ru/goods/freshman47556.html

茶道具 大和保男 茶入 抹茶 萩焼 仕覆 共箱
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