ご覧いただきありがとうございます。陶芸家大和保男作 茶入 茶入れ 萩焼仕覆 共箱口内径 約2.8㎝胴径 約6㎝高さ 約8.7㎝昭和59年9万円で購入✡️大和保男陶芸歴思春期より蹴ロクロを修練、その後、パブロ・ピカソに傾倒。現代美術、伝統工芸に取り組む。スペイン・バルセロナ民族博物館に「花瓶」収蔵される。アメリカ・オハイオ州クリーブランド美術館に「炎箔陶筥」収蔵される。山口県立美術館エントランスホール陶壁レリーフ制作。第４９回中国文化賞受賞。イギリス大英博物館に「炎箔陶筥」収蔵される。山口県指定無形文化財萩焼保持者に認定される。商品の状態は良好ですが、僅かな擦れや汚れなどはあるかと思われます。ご理解いただけます方、よろしくお願い致します。✡️大和保男作の絵皿、抹茶茶碗、花瓶、ぐい呑みも出品しております。そちらもご覧いただけると有り難いです。#萩焼#萩焼き#茶道#茶道具#千家#利休#茶の湯#骨董品#アンティーク#レトロ坂高麗左衛門三輪寿雪三輪休和伊万里焼 九谷焼 備前焼 京焼 信楽焼 志野焼 砥部焼 有田焼 波佐見焼 美濃焼 京焼 清水焼 瀬戸焼 小鹿田焼 益子焼 萩焼 上野焼輪島塗 美術品 皿 花瓶 置物 茶器抹茶 京都 料亭 旅館 和菓子 菓子屋 お土産 お茶 焙茶 茶葉 和食 だんご 饅頭 抹茶 菓子器 菓子鉢 菓子皿 食籠種類···茶道具



茶道具 大和保男 茶入 抹茶 萩焼 仕覆 共箱 | tradexautomotive.com



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