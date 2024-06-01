山内瑞葵　推ししか勝たん！夏の福袋2022

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商品詳細
商品説明①グラス②冷感マフラータオル③2022年サマーペンライトカバー④うちわ⑤風鈴アクリルキーホルダー⑥夏の川柳Tシャツ⑦クリアバッグ⑧生写真10枚セット撮影確認のため出しましたが未開封ですジャンル···女性アイドル
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