レペゼン まとめ売り ①

ご覧いただきありがとうございます！⚠️他にもレペゼン関連出品してます。ぜひご覧ください(..)\"⚠️他の物も一緒に購入される場合は値下げ致しますので、コメントお願いします！￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣〇レペゼン地球まとめ売りです！・各種Tシャツ［ライブTシャツ2つ、ファンクラブTシャツ］・各種パスケース［DJまる、ジェニファー］・バック(缶バッジ、ピンバッチ付き)・グローブ(若干黄ばみあり)・O2MENPV仮面DJまる・レペゼン地球CD\u0026DVD・各種時計［DJ銀太、DJまる、DJ脇］・タンブラー2つ・ボールペン2つ・サングラス3つ(1つ箱無し)◎仮面、時計は動作確認済みです。電池はつけません。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣〇即購入不可。一言コメントお願いします。〇値下げ相談可。〇バラ売りは今のところ考えておりません。〇目立った傷や汚れはありせまんが、あくまで「中古」です。ご理解頂ける方のみお願いします。〇梱包資材を買ったり、梱包する時間などがあるので、発送は4~7日を予定しております。⚠︎遅くても2週間以内には必ず発送します。〇その他分からないことや質問などがあれば、ぜひぜひ気軽にコメントください！￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣#レペゼン#レペゼン地球#レペゼンフォックス#DJ社長#DJふぉい#DJ銀太#DJまる#DJ脇#ジェニファー



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