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田渕香雪作 吹きガラス棗 金箔 茶道具 共箱　V357
商品番号 H14025396002
商品名

田渕香雪作 吹きガラス棗 金箔 茶道具 共箱　V357
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 8,600 円
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商品詳細

高さ:約7.2cm直径:約6.7cm
http://narcologia.ru/goods/reproduce744355.html
http://narcologia.ru/goods/Adder78975.html
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田渕香雪作 吹きガラス棗 金箔 茶道具 共箱　V357
田渕香雪作 吹きガラス棗 金箔 茶道具 共箱 V357 - ガラス

田渕香雪作 吹きガラス棗 金箔 茶道具 共箱　V357
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