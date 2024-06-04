SHURE N44G 廃盤 レコード針 新品未使用 送料込

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ご覧いただきありがとうございます。SHURE名作N44G新品未使用になります。数年前に購入しストックしていましたが使用機会がないので出品いたします。＊新品未使用ですがあくまでも素人自宅保管品になりますので完璧な美品を求める方や、神経質な方はご遠慮ください。＊商品画像は素人の撮影及びモニターの状況や光で色が若干違って見えることがあります。状態は写真で確認してください。即購入OKです！ご不明点がございましたらお気軽にコメントまで宜しくお願いします！#SHURE#N44G種類···その他