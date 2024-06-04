EHEIM★リーフレックスUV350★UV殺菌灯

⭐︎アクアリウム用品断捨離中！⚠️値下げコメントご遠慮ください。ブロックします。殺菌灯ランプは5ヶ月間ほど使用。しばらくは使用できるかと思いますが、使用期限が切れましたら新しいランプはご自身でご用意ください。宅急便で発送します。★エーハイム：リーフレックスUV350対象：淡水・海水両用、屋内専用\u003c特長\u003e●飼育水の浄化に効果的なＵＶ殺菌灯です。●紫外線（UV-C）を照射することによって、飼育水の殺菌を行います。仕様定格電圧：AC100V、50/60Hz共通定格消費電力：５０Ｈｚ ７Ｗ ６０Ｈｚ ８Ｗ適合水量（目安）：〜３５０Ｌ適合流量（最大）：４００Ｌ／ｈ適合温度範囲：４〜３５℃耐水圧（最大）：０．０８ＭＰａランプ設計寿命：約８０００時間（理論値）紫外線波長：２５４ｎｍホース径：吸排水 １２／１６ｍｍ １６／２２ｍｍサイズ（約）本体：幅１３０×奥行１１５×高さ３５０ｍｍ電源コード長：約１．７ｍ原産国：ドイツ用品の種類···水質管理用品#アクアリウム#熱帯魚#金魚#水槽



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