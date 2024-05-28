キャットタワー 木製天然木高さ164cm頑丈据え置き隠れ家 ハンモック付き爪とぎ

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・素材天然木、サイザル麻・商品サイズ164*60*40cm・梱包数1・梱包サイズ62*30*45cm・重量（N.W.）17kg・重量（G.W.）18.55kg・組立品/完成品組立品・耐荷重15kg◆01ネコちゃんみたいな展望台キャットタワーの高い位置に設置された展望台は、まるで猫のような形状をしています。窓辺に置かれることで、猫ちゃんが外の景色を楽しむ絶好の場所となります。ここでのんびりと太陽を浴びながら眠るのは最高の贅沢です。◆02上下2つの異なるキャットハウス子猫ちゃんも登れる段差なので、全成長期の猫ちゃんに適用しています。ジャンプ力の弱い猫ちゃんでも登れます！◆03異なるデザインの隠れ屋キャットタワーには上部と下部に異なる2つのキャットハウスが用意されています。上部のハウスはハーフオープンなデザインで、広々とした開放感と隠れ家のようなプライバシーを兼ね備えて、飼い主は猫ちゃんの活動をサイドから観察できます。猫ちゃんがリラックスや小休憩を楽しむのに最適です。下部の猫窝は、猫ちゃん自身の小さな家のようで、広々とした空間を提供し、通常のキャットハウスとしても使用でき、猫ちゃんのプライベートスペースとして最適です◆04宇宙船風のスペースポッド六角形のデザインがまるで宇宙船のような雰囲気を醸し出します。舷窓からの景色を楽しみながら、猫は冒険心をくすぐられ、くつろぎのひとときを過ごすことができます。◆05リラックスできるハンモックハンモックは柔らかい生地で作られており、2本の幅広い板がしっかりとサポートしています。◆06バリバリ爪とぎポール天然サイザル麻を採用する全麻紐支柱、猫ちゃんが存分にバリバリ爪とぎでき、がりがりとストレス解消され、安定性を確保しながら、家具を傷つけるのを防ぐのに役立ちます。◆07猫の動線に合ったデザイン頂上までの道順がたくさん用意されていますので、スムーズに頂上まで登れます！◆08温もり感じられる天然木部屋のインテリアとあうデザイン季節を問わず夏になったら木の涼しさを楽しむ冬になったらマットを敷くと、猫の冬のいい場所になる◆09木製キャットタワーの選ぶ理由お手入れ簡単水が濡れたり、汚れがついた時は、雑巾で軽く拭くだけで綺麗になります。