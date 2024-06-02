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安心犬活 国産無添加ドッグフード 2袋セット
商品番号 Y58850686012
商品名

安心犬活 国産無添加ドッグフード 2袋セット
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国産無添加ドッグフード安心犬活2袋セット賞味期限2024.06.21×2ペットの種類...犬フードの種類...総合栄養食フードの特徴...ドライタイプ総重量...800g※同一商品を出品する際に写真を使い回している為、賞味期限が古い場合があります。商品説明にある賞味期限を参考にしてください。
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