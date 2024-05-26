リュ☆シウォン　　ルプリンス

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商品詳細
ルプリンス☆リュ.シウォン ワイン今では手に入らない貴重なワインです！新品未開封です！ 写真を撮るのに 箱から出しました開けてみたらフタの部分が剥がれておりました。素人保管なので気になる方はご遠慮ください。自宅保管である事をご理解いただき ご了承いただいた上でのご購入を宜しくお願いいたします。返品や返金などは受け付けておりません。
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