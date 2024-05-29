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ヴィヴィアンウエストウッド レッドレーベル 半袖Tシャツ カットソー オーブロゴ
商品番号 B75997163615
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド レッドレーベル 半袖Tシャツ カットソー オーブロゴ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル
特別価格 税込 2,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)ようこそ、『町のアパレル店✽ACE✽』です。〜トレンドや人気アイテムを多数出品中〜出品中の商品はこちら⇨#trend_ACE☑︎フォロー割フォロワー様限定で割引がございます。詳しくはプロフィールをご覧下さい。◯size:サイズ1、レディースSほど肩幅40身幅45着丈62袖丈18◯色:黒ブラック◯ブランド：VivienneWestwoodREDLABEL○商品紹介ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル半袖Tシャツトップスビッグオーブロゴ綿コットン◯状態多少使用感はありますが、目立つ汚れ等なくまだまだ使用できます。◯発送について追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。お支払い後、1〜2日以内に発送致します。◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。■取引時の注意点古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。大手リサイクルショップで購入しているので100%正規品です。即購入大歓迎です(^-^)/
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