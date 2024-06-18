vintage フリル ブラウス 80's 90's

写真よりもう少し明るい水色になります。フリルが詰まった可愛いデザインです◎SHIPSZARATOMORROWLANDUNITEDARROWSなどお好きな方にもおすすめです。□素材・サイズ表記写真をご参照ください□平置き実寸肩幅35身幅46袖丈56着丈60※おおよそです素人採寸につき多少の誤差はご容赦願います。□コンディション目立つ汚れ・ダメージはありませんが、古着屋購入のused品であることをご理解のうえよろしくお願いします。-------------------裏地:なし生地の厚さ:薄手-------------------☆他にもたくさん出品中です！



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