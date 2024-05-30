未使用 WAKO ワコウ ハンドバッグ 型押し 金具 M870

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商品詳細
サイズ 高さ:16 横幅:25 マチ:9(cm、平置き)サイズ感についてはお答えし兼ねますので、こちらをご参考ください。状態美品画像ご確認ください。◎梱包圧縮梱包になりますので、シワがつく可能性がございます。◎購入場所大手リユースショップ、ブランドオークション◎一度人の手に渡ったものですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮ください。素材···牛革(本革)
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