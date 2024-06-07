【美品】アニエスベー トートバッグ サフィアーノ レザー A4収納 ブラック 黒

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商品詳細
■商品agnesb.VOYAGEアニエスベー ボヤージュレザー トートバッグビジネスバッグハンドバッグサフィアーノロゴ型押しロゴ金具A4収納可能大容量フォーマルビジネス肩掛け就活通勤通学○サイズ縦24cm横37cmマチ16cm持ち手54cm持ち手を倒して自立可能です。※手持ち部分の芯が若干折れておりますが問題なく使用できます■カラーブラック 黒シルバー金具b.のロゴ部分はゴールド系■ポケット外側オープンポケット×1内側大きめのファスナーポケット×1オープンポケット×4天面ファスナー開閉です。書類の多いシーンでも安心です。■その他・書類ファイル・PC・タブレット・教科書・水筒・ポーチetc.まとめられるかと思います。
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