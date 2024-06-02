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- ラベンハム＆シップスコラボ 36 ロングコート
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商品詳細
カラー···ブラウン柄・デザイン···チェック素材···ウール季節感···秋、冬フード取り外し 不可シップスとのコラボ商品で、細身ですウール素材の為、多少の毛玉があるのはご了承ください！着丈 88身幅 44袖丈 58
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