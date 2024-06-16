BOIS JOLI 7分袖ブラウス ブラック レース オシャレ 襟 M

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ご覧頂きありがとうございます。＊ブランド名:BOISJOLI＊商品名:BOISJOLI7分袖ブラウスブラックレースオシャレ襟フリー価格¥17.600-＊サイズ：タグ表記Mサイズ肩幅:58身幅:59着丈:71袖丈:22全てcmです。平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。＊状態：ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。＊その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*♥️フォロー割引実施中♥️フォロー頂くと100円お値引させて頂きますのでコメントいただければと思います♡＊¥1,500-以下の商品はフォロー割引対象外となりますのでよろしくお願いいたします。コメント無し即購入歓迎！！まとめ割引もさせて頂きますのでお気軽にコメントください。発送は1~3日以内を心がけております。小さく圧縮しての発送となります。畳じわなど気になる方はご購入お控えください。他の商品も多数出品いたしておりますので是非ご覧ください♡まとめ割引もさせて頂きますので、コメントして頂ければと思います(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)最後までお読み頂きありがとうございました。◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、ブルゾン、デニム、パンツ、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品していますので、気になるところがあれば、お気軽にご相談ください♡♡#No.3132#AKG071