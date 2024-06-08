PROENZA SCHOULER プロエンザスクーラー レーヨン混 トップス

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ブランドPROENZASCHOULERサイズXS素材レーヨン47%コットン43%ポリエステル10%イタリア製定価¥152000+税CLUB21JAPAN扱い正規品アメリカのファッションブランドの物です。アシンメトリーなデザインのレーヨン×コットン×ポリエステル素材のプルオーバートップスです。カラーはブラック×グリーンです。春夏物の商品です。前身頃はグリーンのニット地にメッシュ編みのブラックのニット地が重ねてあるようなイメージの生地で、後ろ身頃は裏面がグリーン、表面にブラックの糸を出したメッシュ編みの生地(やや透け感あり)が使われています。よくよく見ないと分からないではありますが、少し凝った作りになっています。(胸回りのボーダー柄の部分は裏面もブラックの糸を使用しており、表面も他と編み地のパターンが変えてあります。)見た目の印象はメッシュ地といった感じですが、ニット地なので伸縮性があります。身幅(脇下位置)約39cm丈(最長)約72.5cm(平置きにした状態での数値)アシンメトリーなデザインの素敵なトップスです。自宅で試着程度です。汚れやダメージはありませんので、これから普通に使っていただけると思います。サンプルと記載があり、手書きの表記のタグが付いています。保管による多少のシワはありますのでご理解いただける方に。