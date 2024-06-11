新品 AMACA オフィスカジュアル ブラウス 半袖

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サラリとした生地感で夏に過ごしやすいシャツです。上品なブルーとシンプルな形が何にでも合わせやすく、爽やかに着こなせます。ゆったり着られるサイズ感です。◇カラー・ブルー◇ブランド・AMACA◇サイズ(平置き採寸)・表記サイズ40・肩幅50cm・身幅53cm・袖丈21cm・総丈59cm◇素材・ベトナム製・ポリエステル100%商品につきましては注意して検品、確認しておりますが素人ですので細かな見落としがある可能性もあります。中古品質としてご理解の上ご購入をお願い致します。