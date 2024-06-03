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23区 ノースリーブ
商品番号 P66223999028
商品名

23区 ノースリーブ
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【10/29までお値下げ】4,000円→3,000円地域差はあるかと思いますが、カーディガンと合わせるとまだ着用できるかと思います。こちらで購入し、一度着用しました。ホームクリーニング済みです。◾️サイズ46身幅60センチ着丈60センチ※中のインナーの身幅の平置きサイズは約54cmです。カラー...ブルー袖丈...袖なし柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春,夏素人採寸・検品になりますので、お店のような完璧を求める方はご遠慮願います。#オンワード#23区#大きいサイズ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming526592.html
http://narcologia.ru/goods/peroration139415.html
http://narcologia.ru/goods/Persia539688.html

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