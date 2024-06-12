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【極美品】ROPE:オーガンジーブラウス　黒　M
商品番号 M95098041008
商品名

【極美品】ROPE:オーガンジーブラウス　黒　M
ブランド名 ロペ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用後自宅クリーニングし、保管していたので、ほぼ新品のお品物です。オーガンジーとパールボタンが華やかで、パンツと合わせると素敵です！※あくまで中古品という事をご理解の上、お取引をお願い致します。※コンパクトに梱包しての発送、ご了承ください。カラー:ブラック生地:ポリエステルサイズ:Mテイスト・シーン:結婚式、キレイめ
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