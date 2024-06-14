トリーバーチ　ショルダーバック

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商品詳細
トリーバーチ ショルダーバックカラー···ブラック素材···レザー財布、携帯などの小物入れにちょうどいいサイズです。使用回数は2.3回程度で、2年ほど保管してました。あくまで、中古品ですのでご了承いただける方のみお願い致します。
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