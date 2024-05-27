✨ポールスミス✨トートバッグ 2way カラードチップ レザー ブラック ピンク

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#ジョニーshopご覧いただき誠にありがとうございます✨【商品説明】○アイテムPaulSmith トートバッグ 2way ショルダーバッグ ロゴ ブラック×ピンク ハンドバッグ○購入先大手フリマアプリ○採寸（サイズ）縦幅23cm横幅31cm厚さ11cm持ち手の高さ10cm-15cm（調節可能）ショルダーの長さ104cm-116cm（調節可能）※素人採寸です。ご了承ください。○カラーブラック×ピンク○素材本革レザー○状態 中古品なので少し使用感はあるかもしれませんが、内側外側ともに目立つような傷や汚れは見当たりません✨○配送方法送料は私が負担致します✨ご購入後、1〜2日以内に発送する予定です。こちらの諸事情により、発送が遅れてしまう場合はご連絡差し上げます。可能な限り、最短で発送致します。傷がつかないようしっかり丁寧に梱包致します★○注意事項こちらはあくまで中古品でございます。新品のクオリティをお求めの方はご遠慮くださいませ。また、写真と実物で多少の色味の違いや見えない傷などがある場合もございます。ご了承ください。素材...レザー(本革)カラー...ブラック