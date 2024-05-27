ジルスチュアート ワンピース ロング 小花柄 長袖 袖口フリル フロンボタン

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【フォロー割引き】◆表示金額から200円引きさせていただきます。適用条件①アカウントフォロー後、「フォロー割希望」とコメントお願いします。②1,000円以上の商品【ブランド】JILLSTUARTジルスチュアート【表記サイズ】FR【サイズ】（平置き）肩幅:約47cm身幅:約47cm着丈:約111cm袖丈:約54cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。【素材】タグをご確認ください【色／柄】ブラウン、茶色/フラワー総柄写真3-5枚目が近いお色になります。フロントボタン、Vネック、袖口フリル【商品の状態】◆気になるような大きな傷や汚れ等はありません。まだまだご使用頂けるかと思います。写真にてご確認ください。◆保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。【状態、画像、採寸について】◆出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。◆可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。◆素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。特に照明の当たり具合や角度によって異なる場合がございます。◆素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。【返品、交換について】返品についてはお客様ご負担で承ります詳しくはプロフィールをご確認ください。古着、中古品にご理解のある方のみご購入願います(^^)/★他にも出品しておりますのでご覧いただけたら嬉しいです(^^)#♡Ellieshop♡レディース一覧はこちら最後までご覧いただきありがとうございます(^^)a0825-3カラー...ブラウン袖丈...長袖柄・デザイン...花柄季節感...春、秋、冬