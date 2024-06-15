arts\u0026science アーツ\u0026サイエンス　パンツ

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5〜6年前に丸ビルのarts\u0026scienceで買いました。生地に大変こだわってる一着でイギリスの最高級紳士服用ウールを使用しているとのことで、9万円ほどしました。チャコールグレーベースに織りでブラウンが微かに入った生地です。ウールでもさらっとしていて軽く、真夏以外は季節問わず着用出来ます。冬は靴下にローファーやショートブーツにも合います。ウエストがリボンとボタンで留めるので着る人によってジャストウエストや腰履きなど変わるかと思います。私は身長159センチで足首が見えるくらいの丈でした。主観ですのでご参考まで。美品ですが自宅保管であることや見落としの場合がありますのでご理解下さい。サイズ0丈約83センチ