マイケルコース　ショルダーバッグ

ご覧いただきありがとうございます。MichaelKorsSELMAMDMESSENGERショルダーバッグ【ギャランティーカードつき】●カラー 薄いピンク softpink●購入時期:2019年の5月頃小田急百貨店新宿店●購入金額38,880円●使用回数:2回定番のデザインで、どの素材・色のお洋服とも合わせやすい色です。内側にポケット、ファスナー付きポケットあり。ショルダーの長さ調整の穴を一つ増やしました(短くするため)目立った汚れなどなく新品同様です。色は写真2枚目のものが1番近いです。雨が降ってもタオルハンカチなどで軽く拭き取れる素材です。●サイズ：縦幅16〜17cm横幅22〜23cmマチ10cm程度ストラップ長さ 金具抜きで102〜117cm程度●付属品：保存袋●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



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