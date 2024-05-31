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マイケルコース　ショルダーバッグ
商品番号 X81685387535
商品名

マイケルコース　ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,808 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。MichaelKorsSELMAMDMESSENGERショルダーバッグ【ギャランティーカードつき】●カラー　薄いピンク　softpink●購入時期:2019年の5月頃小田急百貨店新宿店●購入金額38,880円●使用回数:2回定番のデザインで、どの素材・色のお洋服とも合わせやすい色です。内側にポケット、ファスナー付きポケットあり。ショルダーの長さ調整の穴を一つ増やしました(短くするため)目立った汚れなどなく新品同様です。色は写真2枚目のものが1番近いです。雨が降ってもタオルハンカチなどで軽く拭き取れる素材です。●サイズ：縦幅16〜17cm横幅22〜23cmマチ10cm程度ストラップ長さ　金具抜きで102〜117cm程度●付属品：保存袋●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/capitation116308.html
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