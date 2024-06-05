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シャルルジョルダン　マフラー　made in France
商品番号 D20207418975
商品名

シャルルジョルダン　マフラー　made in France
ブランド名 シャルルジョルダン
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャルルジョルダンmadeinFrance30年前にフランスで購入華やかな濃いピンクとても軽くて、温かい差し色に最適❤️一度着用後、クリーニングして自宅保管25✖︎164お値下げ不可です。カラー···ピンク柄・デザイン···無地季節感···冬
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シャルルジョルダン　マフラー　made in France
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シャルルジョルダン　マフラー　made in France
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シャルルジョルダン　マフラー　made in France
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