フリースジャケット air walk ハーフジップ ジップアップ

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商品詳細
サイズ150XS相当肩幅48身幅49袖丈53着丈59カラー···ブラック季節感···秋、冬メルカリの古着ショップで12000円ほどで購入しましたが1度試着してみたところ似合わなかったためお譲り致します。目立った汚れ等はございません。used00s90s80sビンテージヴィンテージオーバーサイズあのちゃん古着下北沢高円寺テック変形サイバーy2ky3k
http://narcologia.ru/goods/slide638087.html
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