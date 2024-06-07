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フリースジャケット air walk ハーフジップ ジップアップ
商品番号 U39207198028
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フリースジャケット air walk ハーフジップ ジップアップ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

サイズ150XS相当肩幅48身幅49袖丈53着丈59カラー···ブラック季節感···秋、冬メルカリの古着ショップで12000円ほどで購入しましたが1度試着してみたところ似合わなかったためお譲り致します。目立った汚れ等はございません。used00s90s80sビンテージヴィンテージオーバーサイズあのちゃん古着下北沢高円寺テック変形サイバーy2ky3k
http://narcologia.ru/goods/slide638087.html
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