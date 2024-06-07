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【Kolors like you】 fake leather 2way bag
商品番号 D73113989721
商品名

【Kolors like you】 fake leather 2way bag
ブランド名 カスタネ
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

購入したものの、着用機会が少ないため出品いたします。カラー：オレンジ原価：9350円大きな傷や汚れはありませんが、中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。発送時は簡易的かつコンパクトにして発送させていただきます。ご了承ください。
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