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美品　GALLARDAGALANTE ボトルネック　ボトルネックセーター　ウール
商品番号 C56483097306
商品名

美品　GALLARDAGALANTE ボトルネック　ボトルネックセーター　ウール
ブランド名 ガリャルダガランテ
特別価格 税込 1,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆☆ご覧いただきありがとうございます☆☆☆☆コメント不要、即購入歓迎です(^^)☆☆☆☆お気兼ねなく気になることはコメント下さい☆☆☆☆らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便の変更を行う場合があります☆☆厚手のウール100%セーターになります。ほとんど着てないので美品になる思います。寒くなるこれからの季節に是非^^--------------------------------------サイズ:フリー色:ベージュ着用頻度:1〜2回参考サイズ（平置き採寸）:身幅49cm、総丈70cm--------------------------------------素材···ウールカラー···ベージュ袖丈···半袖袖丈···長袖着丈···ミドル柄・デザイン···無地ネック···その他季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/diamond811458.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect389870.html
http://narcologia.ru/goods/recycling46314.html

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