【未使用】サラッと涼しい楊柳ブラキャミ（ピンク、ホワイト）送料込み

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商品詳細
ペルーナの楊柳ブラキャミ4つもいらないので半分シェアしませんか？白とピンクのみを出品します。定価は8,789円＋送料でした。サイズはL試着して大きすぎた（体感で3Lくらい）と思いましたが、楊柳なので洗濯したら少し縮みました（体感L〜LLくらい）着心地はサラサラで気持ちいいです。丈夫でガシガシ洗濯できそう。小さく折って詰め込みますこと、ご了承ください。折シワは洗濯でとれますカップ...カップあり季節感...春,夏,秋,冬
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