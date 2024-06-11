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【未使用】サラッと涼しい楊柳ブラキャミ（ピンク、ホワイト）送料込み
商品番号 D24509303972
商品名

【未使用】サラッと涼しい楊柳ブラキャミ（ピンク、ホワイト）送料込み
ブランド名 ベルーナ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペルーナの楊柳ブラキャミ4つもいらないので半分シェアしませんか？白とピンクのみを出品します。定価は8,789円＋送料でした。サイズはL試着して大きすぎた（体感で3Lくらい）と思いましたが、楊柳なので洗濯したら少し縮みました（体感L〜LLくらい）着心地はサラサラで気持ちいいです。丈夫でガシガシ洗濯できそう。小さく折って詰め込みますこと、ご了承ください。折シワは洗濯でとれますカップ...カップあり季節感...春,夏,秋,冬
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【未使用】サラッと涼しい楊柳ブラキャミ（ピンク、ホワイト）送料込み
４色組】サラッと涼しい楊柳ブラキャミ - ベルーナ【公式】
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