X-girl stranger things Tシャツ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···イエロー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏3回着用しました。目立った汚れはないです。よろしくお願いします。身幅45肩幅34着丈56袖丈18



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