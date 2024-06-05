新品未使用　スコットクラブ　NORITAKE　ノースリーブ　トップス

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値下げいたします。4300円→4000円定価:12000円ブランド:NORITAKEsize:9号color:グリーン着丈:59㌢（前）65㌢（後）キレイなグリーンのトップスです。※新品ですが、自宅保管をご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。※発送の際のシワはご了承下さい。柄・デザイン...無地カラー...グリーンカラー...グリーン袖丈...袖なし季節感...夏