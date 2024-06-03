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高島縮　四角衣
商品番号 H92760716313
商品名

高島縮　四角衣
ブランド名 ソウソウ
特別価格 税込 1,607 円
在庫状況 あり

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商品詳細

女Fサイズ数回着用しておりますがほぼ新品に近いです。素人による自宅保管です。よろしくお願いいたします。
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