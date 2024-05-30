ヒステリックグラマー・バタフライガールプリントタンクトップ・品です

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ご覧頂きありがとうございます。ヒステリックグラマーのバタフライガールプリントが特徴のタンクトップです。肩についたフリルもポイントになっています。色味は黒にシルバーラメが混ざった感じです。サイズはレディースフリーサイズ、素材は綿・レーヨン・ポリエステルで伸縮性があります。デザインが気に入って購入しましたが、最近は着用頻度が減ってタンス保管でした。代わりに着て下さる方にぜひ。一度は人手に渡った中古品と言う事をご理解下さい。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...シルバー袖丈...袖なし季節感...春,夏,秋