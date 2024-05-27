ヴィンテージ　イチゴ　キャニスター　いちご　キャニスター

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ウィリアム・モリスのいちご泥棒を思わせるようなお品です。蓋部分には、大きなイチゴが一粒、2枚の葉っぱもみずみずしいデザインです。本体の上部、底部は、キャラメル色でぐるりとお花の紋様がほどこされています。本体は、素焼きのような素地にイチゴと小鳥が浮き出るようなお品です。ヴィンテージショップにて購入。未使用に近いお品と思い購入し、我が家では飾っておりました。お店の方からは、ポルトガルかどこかヨーロッパのものではとお話を聞いていますが、家族は、日本のレトロなものやら、北欧ではと…いっております。ビスケットボックスとしてお菓子、スイーツ入れには、もちろん。蓋をとって花瓶、ワインクーラーにも。意外性を狙って通帳、印鑑などの大切な物入れにも良さそうな大きさです。自宅保管、素人検品にご理解のある方のご購入をお願いいたします。神経質な方のご購入は、ご遠慮ください。喫煙者ペットなしです。苺 キャニスターベリー キャニスターイギリス雑貨ポルトガル雑貨北欧雑貨ボタニカル