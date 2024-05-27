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Arbitar FLATS アービターフラッツ20インチ バスドラム激レア希少！
商品番号 G79101952605
商品名

Arbitar FLATS アービターフラッツ20インチ バスドラム激レア希少！
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 11,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···バスドラムレベル···中級者ご覧頂き誠にありがとうございます。こちらの商品は、「ArbitarFLATSアービターフラッツ20インチバスドラム激レア希少！」でございます。このバスドラムは20年近く前に新品で購入し、小口径キットのバスドラとして2回程使用しました。その後は手持ちの機材で事足りる感じになり、使わずに保管していました。この度は機材整理のため、出品させて頂きます。この見た目からは想像出来ないほど、胴鳴りのような迫力のあるサウンドです。小口径バスドラよりも、より通常のバスドラに近い音の印象です。もう既に生産と販売は終了していますので、お探しの方は是非どうぞ。使用頻度は少ないですが、古い中古品です。細かいキズなどを気にされる方、神経質な方、新品同様のクオリティをお求めの方、商品の感想を評価に反映される方の購入は固くお断りします。プチプチで巻いてリサイクル段ボールに入れて配送させて頂きます。※他にもドラム関連多数出品しています。是非ご覧頂ければ幸いです。
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