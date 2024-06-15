COACH　コーチ折りたたみミニーブラック色レディース財布　人気新商品財布

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フォロワー割で300円値引き可能です★在庫限定の商品です。★正規品★海外アウトレット店にて購入となります。★状態 新品未使用品★仕様 スナップ式開閉 ファスナー式開閉小銭入れ×1 カード入れ×7 ID入れ×1 札入れ×1★サイズ 横11cm、縦10cm★素材 レザー★付属品logo袋、ケアカード(Careinstructionカード) ー－－－－プレゼントには +500円で専用箱、紙袋お付けしますー－－－購入元カナダコーチアウトレットCOACHfactory（コーチアウトレット）にて購入した正規品です。コピー品は一切取り扱っておりませんのでご安心ください。商品の検品には細心の注意を払っておりますが、アウトレット商品の特性をご理解の上ご購入お願い致します。アウトレット商品とは-多少の傷や汚れ-縫製の甘さ-シーズンオフ品-過剰生産品-ファスナーの引っ掛かり-アウトレット専売品-色ムラ訳ありの様々な理由があり、お安くなっております。気になる方、細かい方、正規品か心配な方はトラブル防止の為ご購入をお控えくださいますようお願い致します。#シンデレラブランド品