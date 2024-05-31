希少✨良品✨ミュウミュウ　miumiu トートバッグ　フリンジバッグ　スエード

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全て一点ものの商品となっております♬ご相談中でも購入された方が優先となりますのでご了承下さい(^^)v★アイテムミュウミュウ miumiuトートバッグ フリンジ スエード ★サイズ・タテ（H）約26センチ・ヨコ（W）約35センチ・マチ（D）約13センチ・ショルダー高さ 約23センチ★状態写真のようにやや汚れ、黒ずみありです。ご使用上は問題なくお使いいただけるお品^^※コンパクトに折り畳んでポスト投函予定です。♡発送は基本簡易包装（プチプチ＋袋）です。♡専門鑑定士による真贋済みの業者専用オークションにて購入品。こちらでも複数でチェックしております。♡基本的に新品購入でない為、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。説明にない場合基本的に付属品はありません。♡写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。♡美品と書かれていても基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。○他にカバン、小物など出品しております↓#Yvonne小物管理番号B2-0425-M0-Y0472