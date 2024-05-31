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極美品！Columbia　2wayキャリーバッグ　ボストンバッグ　ストライプ
商品番号 I45935639881
商品名

極美品！Columbia　2wayキャリーバッグ　ボストンバッグ　ストライプ
ブランド名 コロンビア
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★品名　Columbia　コロンビア　2wayキャリーバッグ　ボストンバッグ　スーツケース　コロコロ　ストライプ　　キャスター付き　キャリーハンドル2段階調節　ネイビー×ホワイト×オレンジ　状態非常に良好です♪★サイズ　W　　30cm　H　　45cm　マチ　24cm　※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。★素材　本体　ナイロン★カラー　ネイビー×ホワイト×オレンジ　　　　　ストライプ★仕様　上面　オープンポケット×1　　　　内側　ファスナーメッシュポケット×2　　　　　　　オープンポケット×1　　　　キャリーハンドル2段階調節　　　　キャスター付き★状態　中古品/極美品　スレや汚れなく使用感少ない極美品です。　あくまで中古品ですのでご理解お願い致します。※即購入OK価格交渉可能　　価格交渉中でも早い物勝ちになります。　ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/choice300885.html
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