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- 極美品！Columbia 2wayキャリーバッグ ボストンバッグ ストライプ
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商品詳細
★品名 Columbia コロンビア 2wayキャリーバッグ ボストンバッグ スーツケース コロコロ ストライプ キャスター付き キャリーハンドル2段階調節 ネイビー×ホワイト×オレンジ 状態非常に良好です♪★サイズ W 30cm H 45cm マチ 24cm ※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。★素材 本体 ナイロン★カラー ネイビー×ホワイト×オレンジ ストライプ★仕様 上面 オープンポケット×1 内側 ファスナーメッシュポケット×2 オープンポケット×1 キャリーハンドル2段階調節 キャスター付き★状態 中古品/極美品 スレや汚れなく使用感少ない極美品です。 あくまで中古品ですのでご理解お願い致します。※即購入OK価格交渉可能 価格交渉中でも早い物勝ちになります。 ご了承ください。
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