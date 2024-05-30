gianni chiarini ジャンニキャリーニ ショルダーバッグ

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商品詳細
giannichiariniジャンニキャリーニショルダーバッグ本革2wayクラッチレディース14,040円落ち着いたピンク阪急百貨店にて購入10回未満使用目立つ汚れや破れはありませんがブランドロゴが薄くなっており中古品になりますのでご了承の上ご購入お願いしますバーニーズニューヨークエストネーションジャンニキャリーニ2WAYショルダーバッグポシェット
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