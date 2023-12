新品【Nothing And Others】Curve Point Bangle

ご覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)NothingAndOthers2020SpringCollectionです。NothingAndOthersトレンドに左右されることなくいつの時代も定番になるジュエリー。自分のスタイルを強く持ちこの時代を全うに生きる。そんな女性の自信の一部となるようなアクセサリーを提案します。★定価 9900円★普段使いも出来るロゴ巾着付き■ シルバー925プレーティング銀製品同様、時間が経つにつれて黒ずんできますが、その場合はクロスなどで優しくお拭き取りください。 プレーティングですので、付けたまま入浴や、水仕事などはおやめください。■ 一般的に金属アレルギーを起こしやすいと言われている物質(ニッケル、クロム、マンガン、コバルト)を殆ど含んでおりません。【サイズ・容量】口径28mm手首周り125mm(一番狭い部分)65g【規格】合金,Silver925メッキ



バングル Curve point Bangle【Nothing And Others/ナッシングアンド ...



Curve Point Bangle | onesea powered by BASE



バングル Curve point Bangle【Nothing And Others/ナッシングアンド ...



バングル Curve point Bangle【Nothing And Others/ナッシングアンド ...



バングル Curve point Bangle【Nothing And Others/ナッシングアンド ...



バングル Curve point Bangle【Nothing And Others/ナッシングアンド ...



Curve Point Bangle



Curve Point Bangle | onesea powered by BASE



Curve Point Bangle | onesea



「Nothing And Others/ナッシングアンドアザーズ」Curve Point Bangle



Nothing And Others/ナッシングアンドアザーズ/Curve Point Bangle ...



Curve Point Bangle | onesea



セール】Curve Point Bangle(504974132) | ナッシングアンドアザース ...



Curve Point Bangle (Nothing And Others) | BORA ONLINE STORE powered by BASE



Nothing And Others/ナッシングアンドアザーズ/Curve Point Bangle ...